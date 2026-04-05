Öl & Co. im Fokus

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

07.04.26 13:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.471,54 USD -41,37 USD -1,18%
Baumwolle
0,72 USD USD 0,04%
Bleipreis
1.892,90 USD 2,05 USD 0,11%
Dieselpreis Benzin
2,43 EUR 0,00 EUR 0,16%
EEX Strompreis Phelix DE
99,30 EUR 0,45 EUR 0,46%
Erdgaspreis - TTF
49,80 EUR EUR
Erdgaspreis - Natural Gas
2,84 USD 0,03 USD 1,00%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.651,22 USD 0,32 USD 0,01%
Haferpreis
3,46 USD -0,03 USD -0,79%
Heizölpreis
120,20 USD 5,81 USD 5,08%
Holzpreis
582,00 USD -2,00 USD -0,34%
Kaffeepreis
2,93 USD -0,05 USD -1,81%
Kakaopreis
2.400,00 GBP -59,00 GBP -2,40%
Kohlepreis
112,50 USD -0,50 USD -0,44%
Kupferpreis
12.146,35 USD -123,60 USD -1,01%
Lebendrindpreis
2,48 USD 0,02 USD 0,74%
Mageres Schwein Preis
0,90 USD USD 0,14%
Maispreis
4,51 USD -0,03 USD -0,61%
Mastrindpreis
3,72 USD -0,01 USD -0,23%
Milchpreis
17,51 USD -0,05 USD -0,28%
Naphthapreis (European)
995,66 USD 10,62 USD 1,08%
Nickelpreis
16.890,00 USD -171,50 USD -1,01%
Ölpreis (Brent)
110,70 USD 1,00 USD 0,91%
Ölpreis (WTI)
114,63 USD 2,22 USD 1,97%
Orangensaftpreis
2,01 USD 0,01 USD 0,63%
Palladiumpreis
1.466,00 USD -18,00 USD -1,21%
Palmölpreis
4.739,00 MYR -6,00 MYR -0,13%
Platinpreis
1.946,00 USD -26,50 USD -1,34%
Rapspreis
505,75 EUR 1,00 EUR 0,20%
Reispreis
11,08 USD -0,01 USD -0,05%
Silberpreis
72,01 USD -0,81 USD -1,11%
Sojabohnenmehlpreis
315,60 USD -1,00 USD -0,32%
Sojabohnenölpreis
0,70 USD USD 0,57%
Sojabohnenpreis
11,69 USD 0,02 USD 0,15%
Super Benzin
2,18 EUR 0,00 EUR 0,18%
Weizenpreis
202,50 EUR 1,25 EUR 0,62%
Zinkpreis
3.234,90 USD -1,30 USD -0,04%
Zinnpreis
45.226,00 USD -2.568,00 USD -5,37%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,34%
Im Minus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,27 Prozent schwächer bei 4.638,25 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.650,90 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -1,21 Prozent auf 71,94 US-Dollar, nach 72,82 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Platinpreis am Dienstagmittag nach. Um -1,55 Prozent auf 1.942,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.972,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,55 Prozent auf 1.461,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.484,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 110,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 109,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 13:14 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 2,07 Prozent stärker bei 114,74 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 112,41 US-Dollar.

Nach 0,72 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagmittag um 0,10 Prozent auf 0,72 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,49 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -2,05 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 2,98 US-Dollar.

Zudem gibt der Kakaopreis am Dienstagmittag nach. Um -2,44 Prozent auf 2.399,00 Britische Pfund geht es nach unten. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 2.459,00 Britische Pfund.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,50 Prozent auf 4,52 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,13 Prozent auf 11,68 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,67 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,13 Prozent auf 316,20 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 316,60 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,14 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -1,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,04 Prozent auf 2,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 5,08 Prozent auf 120,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 114,39 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -0,44 Prozent auf 112,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 113,00 US-Dollar.

Indes gibt der Holzpreis nach. Für den Holzpreis geht es nach 584,00 US-Dollar am Vortag auf 582,00 US-Dollar nach unten (--0,34 Prozent).

Redaktion finanzen.net

