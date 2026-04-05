Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Werte in diesem Artikel
Im Minus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,27 Prozent schwächer bei 4.638,25 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.650,90 US-Dollar.
Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -1,21 Prozent auf 71,94 US-Dollar, nach 72,82 US-Dollar am Vortag.
Zudem gibt der Platinpreis am Dienstagmittag nach. Um -1,55 Prozent auf 1.942,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.972,50 US-Dollar.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,55 Prozent auf 1.461,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.484,00 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 110,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 109,70 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 13:14 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 2,07 Prozent stärker bei 114,74 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 112,41 US-Dollar.
Nach 0,72 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagmittag um 0,10 Prozent auf 0,72 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,49 US-Dollar).
Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -2,05 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 2,98 US-Dollar.
Zudem gibt der Kakaopreis am Dienstagmittag nach. Um -2,44 Prozent auf 2.399,00 Britische Pfund geht es nach unten. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 2.459,00 Britische Pfund.
Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,50 Prozent auf 4,52 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,54 US-Dollar an der Tafel standen.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,13 Prozent auf 11,68 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,67 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,13 Prozent auf 316,20 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 316,60 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,14 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -1,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,04 Prozent auf 2,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,81 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 5,08 Prozent auf 120,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 114,39 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -0,44 Prozent auf 112,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 113,00 US-Dollar.
Indes gibt der Holzpreis nach. Für den Holzpreis geht es nach 584,00 US-Dollar am Vortag auf 582,00 US-Dollar nach unten (--0,34 Prozent).
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com