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Gold & Co. im Fokus

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,017.70 USD 10.15 USD 0.34 %
News
Baumwolle
0.80 USD -0.01 USD -0.7 %
News
Bleipreis
1,885.85 USD 14.50 USD 0.77 %
News
Dieselpreis Benzin
2.29 EUR 0.00 EUR -0.04 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
162.50 EUR 3.75 EUR 2.36 %
News
Erdgaspreis - TTF
93.58 EUR 3.14 EUR 3.47 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.55 USD -0.10 USD -3.6 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,019.37 USD 16.91 USD 0.42 %
News
Haferpreis
3.71 USD -0.01 USD -0.34 %
News
Heizölpreis
132.35 USD 0.79 USD 0.6 %
News
Holzpreis
518.50 USD -4.50 USD -0.86 %
News
Kaffeepreis
2.96 USD -0.11 USD -3.68 %
News
Kakaopreis
4,156.00 GBP -37.00 GBP -0.88 %
News
Kohlepreis
145.50 USD -1.50 USD -1.02 %
News
Kupferpreis
14,412.35 USD 198.50 USD 1.4 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD 0.00 USD 0.04 %
News
Maispreis
4.52 USD -0.04 USD -0.88 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.02 USD 0.64 %
News
Milchpreis
15.27 USD 0.02 USD 0.13 %
News
Naphthapreis (European)
924.58 USD 6.98 USD 0.76 %
News
Nickelpreis
15,689.00 USD -240.00 USD -1.51 %
News
Ölpreis (Brent)
114.90 USD -1.82 USD -1.56 %
News
Ölpreis (WTI)
101.00 USD -2.27 USD -2.2 %
News
Orangensaftpreis
1.43 USD 0.03 USD 2.15 %
News
Palladiumpreis
1,054.50 USD -2.50 USD -0.24 %
News
Palmölpreis
4,558.00 MYR -29.00 MYR -0.63 %
News
Platinpreis
1,545.00 USD -18.00 USD -1.15 %
News
Rapspreis
512.75 EUR 12.75 EUR 2.55 %
News
Reispreis
17.52 USD 0.00 USD 0 %
News
Silberpreis
54.18 USD -0.06 USD -0.11 %
News
Sojabohnenmehlpreis
338.40 USD -7.70 USD -2.22 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD -0.58 %
News
Sojabohnenpreis
12.36 USD -0.20 USD -1.61 %
News
Super Benzin
2.11 EUR 0.00 EUR -0.19 %
News
Weizenpreis
233.50 EUR -0.50 EUR -0.21 %
News
Zinkpreis
3,788.85 USD 62.70 USD 1.68 %
News
Zinnpreis
50,850.00 USD 745.00 USD 1.49 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD -0.01 USD -3.06 %
News

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.015,83 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,33 Prozent höher als am Vortag (4.002,46 US-Dollar).

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Währenddessen wird der Silberpreis bei 54,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (54,24 US-Dollar).

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,47 Prozent auf 1.540,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.563,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.048,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.057,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,80 Prozent.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,63 Prozent auf 114,82 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 116,72 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (103,27 US-Dollar) geht es um -2,09 Prozent auf 101,11 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,67 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -3,02 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,07 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -1,12 Prozent auf 4.146,00 Britische Pfund, nach 4.193,00 Britische Pfund am Vortag.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,77 Prozent auf 4,53 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,56 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Orangensaftpreis um 1,57 Prozent auf 1,42 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,40 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,57 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,88 Prozent auf 339,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 346,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:04 Uhr ab. Es geht -0,63 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -2,52 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,55 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,64 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,56 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,20 Prozent auf 131,82 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 131,56 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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