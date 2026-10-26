Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

Gold & Co. im Fokus

26.10.26 13:17 Uhr

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.015,83 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,33 Prozent höher als am Vortag (4.002,46 US-Dollar).

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Währenddessen wird der Silberpreis bei 54,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (54,24 US-Dollar).

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,47 Prozent auf 1.540,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.563,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.048,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.057,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,80 Prozent.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,63 Prozent auf 114,82 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 116,72 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (103,27 US-Dollar) geht es um -2,09 Prozent auf 101,11 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,67 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -3,02 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,07 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -1,12 Prozent auf 4.146,00 Britische Pfund, nach 4.193,00 Britische Pfund am Vortag.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,77 Prozent auf 4,53 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,56 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Orangensaftpreis um 1,57 Prozent auf 1,42 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,40 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,57 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,88 Prozent auf 339,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 346,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:04 Uhr ab. Es geht -0,63 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -2,52 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,55 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,64 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,56 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,20 Prozent auf 131,82 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 131,56 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net