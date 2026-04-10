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Gold & Co. im Marktbericht

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

11.04.26 10:13 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.503,77 USD 53,66 USD 1,56%
News
Baumwolle
0,73 USD USD -0,05%
News
Bleipreis
1.882,00 USD -11,50 USD -0,61%
News
Dieselpreis Benzin
2,30 EUR -0,04 EUR -1,67%
News
EEX Strompreis Phelix DE
94,72 EUR -2,94 EUR -3,01%
News
Erdgaspreis - TTF
44,19 EUR -1,51 EUR -3,29%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,65 USD -0,02 USD -0,82%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.750,44 USD USD
News
Haferpreis
3,34 USD 0,01 USD 0,38%
News
Heizölpreis
99,33 USD -4,76 USD -4,57%
News
Holzpreis
574,00 USD -7,00 USD -1,20%
News
Kaffeepreis
3,00 USD 0,06 USD 2,18%
News
Kakaopreis
2.423,00 GBP 38,00 GBP 1,59%
News
Kohlepreis
104,85 USD -0,85 USD -0,80%
News
Kupferpreis
12.660,50 USD 205,50 USD 1,65%
News
Lebendrindpreis
2,52 USD 0,02 USD 0,84%
News
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD -0,06%
News
Maispreis
4,41 USD -0,03 USD -0,73%
News
Mastrindpreis
3,74 USD 0,01 USD 0,36%
News
Milchpreis
17,03 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
901,99 USD -16,39 USD -1,78%
News
Nickelpreis
17.070,00 USD 45,00 USD 0,26%
News
Ölpreis (Brent)
95,20 USD -1,21 USD -1,26%
News
Ölpreis (WTI)
96,57 USD -1,30 USD -1,33%
News
Orangensaftpreis
1,97 USD 0,04 USD 1,88%
News
Palladiumpreis
1.530,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.491,00 MYR -80,00 MYR -1,75%
News
Platinpreis
2.049,00 USD USD
News
Rapspreis
497,00 EUR EUR
News
Reispreis
10,79 USD -0,12 USD -1,10%
News
Silberpreis
76,20 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
332,20 USD 14,60 USD 4,60%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD -0,01 USD -0,89%
News
Sojabohnenpreis
11,75 USD 0,09 USD 0,79%
News
Super Benzin
2,09 EUR -0,01 EUR -0,43%
News
Weizenpreis
195,50 EUR -2,25 EUR -1,14%
News
Zinkpreis
3.297,00 USD 41,00 USD 1,26%
News
Zinnpreis
47.975,00 USD 1.250,00 USD 2,68%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,22%
News

Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 09:09 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.750,44 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.750,44 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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