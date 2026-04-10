Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

Wells Fargo bleibt ultra-bullish für Goldpreis: So teuer wird Gold Ende 2026

Goldpreis: Leichter Rückschlag nach Rally - das sind die Gründe

Goldpreis verliert am Freitag etwas: Zweiter Wochengewinn in Folge möglich - US-Inflation voraus

Gold zum "Schnäppchenpreis": WisdomTree-Analyst sieht die ultimative Kaufgelegenheit

Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis . Um 09:09 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.750,44 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.750,44 US-Dollar).

Werte in diesem Artikel

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Gold & Co. im Marktbericht

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