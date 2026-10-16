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Rohstoffe im Blick

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2,994.50 USD 14.70 USD 0.49 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD 0.2 %
News
Bleipreis
1,852.15 USD -13.75 USD -0.74 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.01 EUR 0.57 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
154.90 EUR -0.70 EUR -0.45 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.78 EUR 0.64 EUR 0.73 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.18 USD -0.05 USD -1.64 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,184.51 USD 13.64 USD 0.33 %
News
Haferpreis
3.97 USD 0.01 USD 0.19 %
News
Heizölpreis
125.48 USD -2.64 USD -2.06 %
News
Holzpreis
536.50 USD 3.50 USD 0.66 %
News
Kaffeepreis
3.00 USD 0.05 USD 1.85 %
News
Kakaopreis
4,362.00 GBP 45.00 GBP 1.04 %
News
Kohlepreis
144.95 USD -0.05 USD -0.03 %
News
Kupferpreis
14,538.70 USD -211.65 USD -1.43 %
News
Lebendrindpreis
2.26 USD 0.02 USD 0.92 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD -0.09 USD -11.88 %
News
Maispreis
4.78 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Mastrindpreis
3.43 USD 0.02 USD 0.71 %
News
Milchpreis
15.26 USD 0.06 USD 0.39 %
News
Naphthapreis (European)
903.83 USD -1.62 USD -0.18 %
News
Nickelpreis
14,885.71 USD -588.29 USD -3.8 %
News
Ölpreis (Brent)
105.47 USD -0.45 USD -0.42 %
News
Ölpreis (WTI)
96.98 USD -0.99 USD -1.01 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.03 USD -1.97 %
News
Palladiumpreis
1,138.50 USD 9.00 USD 0.8 %
News
Palmölpreis
4,515.00 MYR 117.00 MYR 2.66 %
News
Platinpreis
1,645.50 USD 28.00 USD 1.73 %
News
Rapspreis
500.00 EUR -23.00 EUR -4.4 %
News
Reispreis
17.28 USD 0.02 USD 0.12 %
News
Silberpreis
57.79 USD 0.33 USD 0.57 %
News
Sojabohnenmehlpreis
358.00 USD -1.80 USD -0.5 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.54 %
News
Sojabohnenpreis
12.62 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Super Benzin
2.14 EUR -0.02 EUR -0.69 %
News
Weizenpreis
245.75 EUR -3.50 EUR -1.4 %
News
Zinkpreis
3,723.50 USD -79.40 USD -2.09 %
News
Zinnpreis
50,076.00 USD -3,414.00 USD -6.38 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -1.23 %
News

Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 10:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 4.181,19 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.170,87 US-Dollar gestanden hatte.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,46 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 57,66 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,61 Prozent auf 1.643,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.617,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:06 Uhr auf. Es geht 0,66 Prozent auf 1.137,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.129,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 105,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,92 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -0,83 Prozent auf 97,16 US-Dollar, nach 97,97 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,80 US-Dollar nach oben (+0,15Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,19 Prozent auf 3,97 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 4,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,78 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,06 Prozent auf 12,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,63 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,61 Prozent niedriger bei 357,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 359,80 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,67 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--0,43 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Zuckerpreis um -1,04 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.

Nach 3,24 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -1,58 Prozent auf 3,19 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,65 Prozent auf 126,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 128,12 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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