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Rohstoffe im Blick

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,019.60 USD 7.75 USD 0.26 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD -0.05 %
News
Bleipreis
1,855.70 USD 2.85 USD 0.15 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR -0.18 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.10 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Erdgaspreis - TTF
88.75 EUR 0.73 EUR 0.83 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.01 USD -0.05 USD -1.7 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,121.83 USD -19.31 USD -0.47 %
News
Haferpreis
3.87 USD -0.02 USD -0.45 %
News
Heizölpreis
131.29 USD 1.32 USD 1.02 %
News
Holzpreis
522.50 USD -10.00 USD -1.88 %
News
Kaffeepreis
3.16 USD 0.10 USD 3.3 %
News
Kakaopreis
4,253.00 GBP 32.00 GBP 0.76 %
News
Kohlepreis
147.10 USD 0.00 USD 0 %
News
Kupferpreis
14,495.35 USD -99.15 USD -0.68 %
News
Lebendrindpreis
2.28 USD 0.00 USD -0.02 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD -0.01 USD -0.86 %
News
Maispreis
4.66 USD -0.01 USD -0.21 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.01 USD 0.23 %
News
Milchpreis
15.35 USD 0.01 USD 0.07 %
News
Naphthapreis (European)
914.42 USD -5.49 USD -0.6 %
News
Nickelpreis
15,269.00 USD 100.50 USD 0.66 %
News
Ölpreis (Brent)
110.42 USD 0.87 USD 0.79 %
News
Ölpreis (WTI)
99.43 USD -4.23 USD -4.08 %
News
Orangensaftpreis
1.46 USD 0.04 USD 2.97 %
News
Palladiumpreis
1,111.50 USD -12.00 USD -1.07 %
News
Palmölpreis
4,514.00 MYR -21.00 MYR -0.46 %
News
Platinpreis
1,643.00 USD -1.00 USD -0.06 %
News
Rapspreis
494.25 EUR -6.50 EUR -1.3 %
News
Reispreis
17.08 USD -0.07 USD -0.38 %
News
Silberpreis
57.30 USD 0.19 USD 0.33 %
News
Sojabohnenmehlpreis
353.30 USD -1.50 USD -0.42 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.54 %
News
Sojabohnenpreis
12.56 USD 0.03 USD 0.2 %
News
Super Benzin
2.12 EUR 0.00 EUR 0.09 %
News
Weizenpreis
243.50 EUR -0.50 EUR -0.2 %
News
Zinkpreis
3,775.35 USD 36.85 USD 0.99 %
News
Zinnpreis
51,041.50 USD 365.50 USD 0.72 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 0.19 %
News

Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergab. Der Preis verlor um 10:10 Uhr um -0,47 Prozent auf 4.121,84 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.141,14 US-Dollar gestanden hatte.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,11 US-Dollar) geht es um 0,28 Prozent auf 57,27 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,06 Prozent auf 1.643,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.644,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,07 Prozent auf 1.111,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.123,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 110,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (109,55 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -4,03 Prozent auf 99,48 US-Dollar, nach 103,66 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,80 US-Dollar nach unten (--0,01 Prozent).

Zudem gibt der Maispreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,21 Prozent auf 4,66 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 12,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,54 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,31 Prozent auf 353,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 354,80 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,46 Prozent stärker bei 0,67 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,21 US-Dollar am Vortag auf 0,21 US-Dollar nach oben (+0,05Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,83 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,06 US-Dollar an der Tafel.

Nach 15,34 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagvormittag um 0,07 Prozent auf 15,35 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:11 Uhr steigt der Heizölpreis um 1,42 Prozent auf 131,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 129,97 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich der Kohlepreis seitwärts. Um 09:53 Uhr wurde ein Preis von 147,10 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Kohlepreis bei 147,10 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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