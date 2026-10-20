Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

Rohstoffe im Blick

20.10.26 10:13 Uhr

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergab. Der Preis verlor um 10:10 Uhr um -0,47 Prozent auf 4.121,84 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.141,14 US-Dollar gestanden hatte.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,11 US-Dollar) geht es um 0,28 Prozent auf 57,27 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,06 Prozent auf 1.643,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.644,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,07 Prozent auf 1.111,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.123,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 110,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (109,55 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -4,03 Prozent auf 99,48 US-Dollar, nach 103,66 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,80 US-Dollar nach unten (--0,01 Prozent).

Zudem gibt der Maispreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,21 Prozent auf 4,66 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 12,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,54 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,31 Prozent auf 353,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 354,80 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,46 Prozent stärker bei 0,67 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,21 US-Dollar am Vortag auf 0,21 US-Dollar nach oben (+0,05Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,83 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,06 US-Dollar an der Tafel.

Nach 15,34 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagvormittag um 0,07 Prozent auf 15,35 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:11 Uhr steigt der Heizölpreis um 1,42 Prozent auf 131,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 129,97 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich der Kohlepreis seitwärts. Um 09:53 Uhr wurde ein Preis von 147,10 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Kohlepreis bei 147,10 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net