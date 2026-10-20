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Ölpreis und europäischer Gaspreis wieder unter Druck - Vage Friedenshoffnungen

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Rohstoffe
Erdgaspreis - Natural Gas
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News

NEW YORK/LONDON/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Vage Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg haben im späten Handel am Dienstag die Rohstoffmärkte unter Druck gesetzt. So verlor der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember zuletzt 1,6 Prozent auf knapp 108 US-Dollar, nachdem er zuvor noch auf den höchsten Stand seit fast fünf Monaten gestiegen war.

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Am Gasmarkt zeigte sich ein ähnliches Bild. Hier stoppte der Preis für europäisches Erdgas abrupt den Höhenflug seit Beginn des Monats. Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat fiel an der Börse in Amsterdam um 3,5 Prozent auf fast 85 Euro je Megawattstunde (MWh), nachdem er kurz zuvor erstmals seit Ende 2022 über 90 Euro geklettert war.

Die Märkte reagierten offenbar auf die erneute Verbreitung früherer Schlagzeilen des panarabischen Medienunternehmens Al-Araby Al-Jadeed, in denen auf einen Kompromissvorschlag der Vermittler aus Katar und Pakistan hingewiesen wurde. Dieser werde angeblich den Forderungen sowohl der US-amerikanischen als auch der iranischen Seite gerecht.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, die Gespräche, die auf eine Einigung zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran abzielten, dauerten an. Dabei bezog sie sich auf einen an den Verhandlungen beteiligten Diplomaten. Berichte, wonach eine Einigung kurz bevorstehe, seien jedoch unzutreffend./la/he

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