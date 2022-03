Ölpreise auf rasanter Talfahrt - Lockdown in China belastet

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag wegen Nachfragesorgen heftig eingebrochen. Auslöser für die Talfahrt sind harte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in China, die das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bremsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 111,24 US-Dollar. Das waren 9,41 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) brach um 9,13 Dollar auf 104,77 Dollar ein.

"Der Preisrückgang heute ist in erster Linie auf Nachfragesorgen zurückzuführen", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. So hat China die Finanzmetropole Shanghai wegen eines Corona-Ausbruchs in einen Teil-Lockdown geschickt. Derartige Ausgangssperren in Millionen-Metropolen lasten regelmäßig auf der Konjunkturentwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Am Markt wachse die Sorge, dass Chinas strikte Null-Covid-Politik zu immer wiederkehrenden Lockdowns wichtiger Wirtschaftsmetropolen führen könnte, sagte der Commerzbank-Experte. Dies dürfte nicht spurlos an der Ölnachfrage in China vorübergehen.

Darüber hinaus haben die jemenitischen Huthi-Rebellen eine mehrtägige Feuerpause gegenüber dem wichtigen Förderland Saudi-Arabien angekündigt. In den vergangenen Tagen hatten Angriffe auf saudische Ölanlagen immer wieder Sorgen über die ohnehin angespannte Erdölversorgung hervorgerufen.

Die Lage am Ölmarkt gilt seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine als angespannt, da mit Russland einer der größten Ölförderer der Welt scharfen Sanktionen ausgesetzt ist. Im Verlauf des Ukraine-Krieg war der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee zeitweise bis auf 139 Dollar je Barrel gesprungen. Wie aus Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg hervorgeht, sind die russischen Ölexporte in der vergangenen Woche um 26 Prozent gefallen./jkr/he