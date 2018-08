Deshalb bewegen sich die Ölpreise kaum

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 75,82 US-Dollar und damit so viel wie am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig auf 68,74 Dollar.

Für leichte Unterstützung der Rohölpreise sorgten Zahlen aus den USA vom Freitag. Der Ausrüster Baker Hughes hatte einen recht deutlichen Rückgang der aktiven Ölfelder in den Vereinigten Staaten mitgeteilt. Allerdings handelt es sich um wöchentliche Daten, die etwa wegen Sonderfaktoren auch Mal etwas deutlicher schwanken können. Eine rückläufige Zahl an Ölfeldern spricht grundsätzlich für ein geringeres Erdölangebot und kann dadurch preisunterstützend wirken./bgf/jha/

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: Huyangshu / Shutterstock.com, meepoohfoto / Shutterstock.com, Alistair Scott / Shutterstock.com, PhotoStock10 / Shutterstock.com