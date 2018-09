Ölpreise bewegen sich kaum

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 78,18 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg ebenfalls leicht auf 70,17 Dollar.

Am Ölmarkt herrschen derzeit vor allem Angebotsrisiken vor, die die Preise in der Tendenz stützen. Beobachter nennen zum einen die Anfang November in Kraft tretenden US-Sanktionen gegen Iran, die einem Ölembargo gleichkommen. Das iranische Rohölangebot dürfte spätestens dann deutlich fallen.

Kurzfristig kommt ein Tropensturm hinzu, der sich auf die amerikanische Golfküste zubewegt und sich laut Wetterprognosen in einen Hurrikan verstärken dürfte. Einige Ölplattformen im Golf von Mexiko wurden wegen des Sturms bereits geschlossen.

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: IhorL / Shutterstock.com, Jim Barber / Shutterstock.com, PhotoStock10 / Shutterstock.com