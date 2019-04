Ölpreise bewegen sich kaum

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 71,67 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 63,67 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern belasteten enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone die Ölpreise im frühen Handel etwas. Im April hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager überraschend eingetrübt und damit der Hoffnung auf eine Belebung der Konjunktur im Währungsraum einen Dämpfer versetzt. Etwas gestützt hingegen wurden die Ölpreise durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. So waren die Einzelhandelsumsätze im März stärker gestiegen als erwartet./jsl/he