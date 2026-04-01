Ölpreise brechen ein - Iran will Straße von Hormus für Handelsschiffe öffnen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Meldungen über eine freie Fahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus haben einen Einbruch der Ölpreise ausgelöst. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni kostet am Freitag 87,20 US-Dollar. Das sind mehr als 12 Prozent weniger als am Vortag.

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Einen ähnlich starken Einbruch gab es auch beim Preis für Rohöl aus den USA. Hier fiel die Notierung für Öl der Sorte WTI mit Lieferung im Mai um mehr als 13 Prozent auf 81,99 Dollar je Barrel.

Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs will die Staatsführung in Teheran die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen. Irans Außenminister Abbas Araghtschi sagte auf X, Handelsschiffe könnten während der verbleibenden Waffenruhe, die Mittwoch endet, durch die Meerenge fahren.

Umgekehrt will die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur Schiffe mit einem Start- oder Zielhafen im Iran betrifft, wie Präsident Donald Trump betonte. Der Iran-Krieg und eine faktische Blockade der wichtigen Handelsroute von den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent im März zeitweise bis auf knapp 120 Dollar je Barrel getrieben. Vor dem Beginn des Iran-Kriegs lag der Preis bei etwa 70 Dollar je Barrel./jkr/he