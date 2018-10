Ölpreise deutlich gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch im Handelsverlauf deutlich ins Minus gedreht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 83,43 US-Dollar. Das waren 1,58 US-Dollar weniger als am Vormittag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 1,60 Dollar auf 73,35 Dollar.

In den USA hatten Meldungen zum tropische Wirbelsturm "Michael" die Ölpreise gestützt. Dieser erreicht bald die US-Küste. Entgegen vorheriger Befürchtungen droht Ölförderanlagen wohl keine Gefahr. Vielmehr erwarten Experten, dass die Nachfrage nach Rohöl zeitweise sinken könnte, da der Autoverkehr durch die Folgen des Hurrikans zurückgehen dürfte./jsl/he