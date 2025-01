Ölpreise drehen in die Gewinnzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Nach leichten Kursverlusten im frühen Handel drehten die Notierungen in die Gewinnzone. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 76,95 US-Dollar. Das waren 65 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 54 Cent auf 74,10 Dollar.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Damit näherten sich die Notierungen wieder dem höchsten Stand seit drei Monaten, die zum Wochenauftakt erreicht worden waren. Als Auslöser des jüngsten Preissprungs am Ölmarkt gilt die Ankündigung des führenden Opec-Staates Saudi-Arabien, die Preise für Kunden in Asien zu erhöhen.

Außerdem wurde am Markt auf Förderdaten aus Russland verwiesen. Diese seien im vergangenen Monat geringer ausgefallen als im Rahmen des Ölverbunds Opec+ vereinbart.

Seit den Weihnachtsfeiertagen sind die Ölpreise gestiegen und haben in dieser Zeit um mehr als drei Dollar je Barrel zugelegt. Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Mukesh Sahdev vom Analysehaus Rystad Energy ist in den kommenden Tagen allerdings mit vergleichsweise wenig Bewegung bei den Ölpreisen zu rechnen. Vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar rechnet der Experte nicht mehr mit stärkeren Preisausschlägen./jkr/jsl/he