Ölpreise drehen in Verlustzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag anfänglich deutliche Gewinne nicht halten können und sind in die Verlustzone gedreht. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,92 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 71,46 Dollar.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am Morgen hatten die Preise noch um gut einen Dollar zugelegt. Belastung kam im Laufe des Vormittags jedoch vom US-Dollar, der zu vielen Währungen zulegte und Erdöl für Investoren außerhalb des Dollarraums verteuerte. Entsprechend ging die Nachfrage von dort zurück, was auf den Rohölpreisen lastete.

Trotz der leichten Verluste haben sich die Ölpreise zuletzt etwas von ihren deutlichen Abschlägen von Ende November erholt. Ausschlaggebend für die Erholung waren positiv aufgenommene Nachrichten zur neuentdeckten Corona-Variante Omikron. Der Einbruch der Ölpreise Ende November, Anfang Dezember um fast 20 Prozent habe sich als überzogen erwiesen und sei inzwischen um mehr als zur Hälfte wettgemacht worden, erklärte Commerzbank-Experte Carsten Fritsch.

Anleger am Ölmarkt dürften in dieser Woche auch die zahlreichen Entscheidungen von Notenbanken im Blick haben. Viel Aufmerksamkeit ziehen die Notenbanken der großen Volkswirtschaften USA, Eurozone, Großbritannien und Japan auf sich. Es wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed auf die hohe Inflation reagiert und den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Ausrichtung beschleunigt. Die EZB entscheidet über den Fortgang ihres Corona-Krisenprogramms./bgf/jsl/eas