Ölpreise fallen deutlich - Furcht vor Nahost-Eskalation lässt nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. Am Wochenende hatte Israel zwar einen Vergeltungsangriff auf den Iran unternommen, dieser war aber weniger umfangreich ausgefallen als zuletzt teils befürchtet. Zudem mahnte Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei überlegtes Handeln an. Die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten nimmt damit erst einmal laut Marktbeobachtern ab.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 72,61 US-Dollar. Das waren 4,5 Prozent oder 3,44 Dollar weniger als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 3,36 Dollar auf 68,42 Dollar.

Laut dem Iran arbeitet die Ölindustrie des Landes auch nach dem Angriff Israels normal. Sorgen über Störungen auf der Angebotsseite lassen damit nach und das durchaus große Ölangebot auf dem Weltmarkt sowie eine teils träge Nachfrage - auch wegen der wirtschaftlichen Schwäche Chinas - rückt wieder stärker in den Fokus./mis/stk