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Ölpreise fallen weiter - Brent in Richtung 90 US-Dollar

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Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
92.27 USD -6.05 USD -6.15 %
News

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag immer stärker unter Druck geraten. So nahmen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete zuletzt 92,10 US-Dollar und damit gut 6 Prozent weniger als am Freitag. Kurz zuvor war der Preis sogar unter 91 Dollar gefallen.

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US-Präsident Donald Trump zeigte sich zuversichtlich, dass der Krieg zwischen den USA und dem Iran womöglich einem Ende entgegengeht, nachdem er am Montag mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani über den Konflikt gesprochen hatte. Katar fungiert als Vermittler zwischen Washington und Teheran.

"Wir beobachten positive Entwicklungen, die auf ein Ende dieses Konflikts hindeuten, und werden dafür sorgen, dass die Interessen der USA jederzeit gewahrt bleiben", schrieb Trump nach dem Treffen auf seiner Plattform "Truth".

Zuvor war im US-Repräsentantenhaus zudem ein Antrag auf Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt worden. Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie verlas im Plenarsaal Vorwürfe gegen den Minister wegen dessen Vorgehen im Iran-Krieg. Streitkräfte seien in Kampfhandlungen gegen die Islamische Republik entsandt worden, obwohl der Kongress keine Ermächtigung erteilt habe, lautet ein Kernvorwurf./mis

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