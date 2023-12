Ölpreise geben erneut nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 78,63 US-Dollar. Das waren 1,02 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 94 Cent auf 73,67 Dollar.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Die Ölpreise knüpften so an ihre Vortagsverluste an. Die in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunkenen Rohöllagerbestände in den USA stützten die Ölpreise nicht. Es war der stärkste Rückgang seit August. Die Ölförderung blieb stabil. Der Handel gilt derzeit als wenig aussagekräftig, da das Geschäftsvolumen vor dem Jahresende sehr niedrig ist./jsl/he