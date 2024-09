Ölpreise geben erneut nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag erneut nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Nachmittag 70,82 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober fiel um 22 Cent auf 67,44 Dollar.

Am Freitag waren die Ölpreise noch deutlicher unter Druck geraten. Der WTI-Preis war zeitweise auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA und insbesondere aus China belasten die Ölpreise. Eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung dämpft auch die Nachfrage nach Rohöl.

Vor diesem Hintergrund dürften Anleger neue Prognosen zum Ölmarkt im Blick haben, die im Verlauf der Woche auf dem Programm stehen. Unter anderem werden Projektionen in den Monatsberichten der Opec und der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet./jsl/nas