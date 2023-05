Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON(dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag etwas gefallen. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,17 Dollar. Das waren 78 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 47 Cent auf 72,20 Dollar.

Etwas belastet wurden die Ölpreise durch den gestiegenen Dollar-Wechselkurs. Dieser macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Rohöl wird vorwiegend in Dollar gehandelt.

Zunächst hatten die Ölpreise noch zugelegt. Händler führten die zeitweisen Gewinne am Ölmarkt auf das absehbare Ende im Schuldenstreit in den Vereinigten Staaten zurück. US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, einigten sich vorläufig. Das Vorhaben muss noch vom Kongress beschlossen werden.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Schließlich ist auch an den für den Ölpreis wichtigen Handelsplätzen in London und New York Feiertag./jsl/mis