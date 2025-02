Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 74,33 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 38 Cent auf 70,33 Dollar.

Die USA haben neue Sanktionen auf iranisches Rohöl verhängt. Betroffen sind mehr als 30 Händler, Reedereien und Betreiber von Öltankern, die den Verkauf und Transport von iranischem Öl ermöglichen. Dies hat die Ölpreise laut Fritsch jedoch kaum bewegt. Die USA wollten so die Ölexporte aus dem Iran verringert. "Ob dies mittels der Sanktionen gelingen wird, ist fraglich", schreibt Fritsch. "Denn dazu müssten die USA auch chinesische Unternehmen sanktionieren, da China der wichtigste Abnehmer von iranischem Öl ist."

Am Dienstag hielten sich die Preisausschläge in Grenzen. Die Ölpreise haben sich so noch nicht von den merklichen Verlusten am vergangenen Freitag erholt. Die insgesamt eingetrübte Stimmung an den Finanzmärkten habe die Preise belastet, schreibt Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. "Neue ölmarktspezifische Nachrichten gab es hingegen nicht."/jsl/la/he