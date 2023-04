Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag bis zum Mittag bei weitgehend richtungslosem Handel leicht nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,62 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 17 Cent auf 80,66 Dollar. Am Morgen hatten die Preise noch leicht zugelegt.

Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel ohne besonders starke Impulse. Nur zeitweise profitierten die Erdölpreise von der Entwicklung des US-Dollar, der einen kleinen Teil seiner Vortagsgewinne abgab. Fällt der Dollarkurs, geht das meist mit steigenden Erdölpreisen einher, da Wechselkurseffekte im Ölhandel eine große Rolle spielen. Der Dollar ist als Weltleitwährung auch die dominierende Handelsdevise an den Rohstoffmärkten.

In der Tendenz haben sich die Erdölpreise von ihrem Einbruch Mitte März erholt. Ausgelöst wurde der Rückschlag durch die Turbulenzen im Bankensektor der USA und Europas, die sich mittlerweile aber wieder beruhigt haben. Preisauftrieb kam zuletzt vor allem durch eine Förderkürzung von einigen Staaten aus dem Ölverbund Opec+. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet deshalb mit weiter steigenden Ölpreisen./bgf/la/mis