Ölpreise geben nach - Gegenreaktion auf deutliche Vortagesgewinne

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Bis zum Mittag haben sie leichte Verluste aus dem frühen Handel ein Stück weit ausgeweitet. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion, nachdem die Notierungen am Vorabend nach Daten zu den US-Ölreserven noch kräftig gestiegen waren. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,87 US-Dollar. Das waren 62 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 74,63 Dollar.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Dienstagabend waren die Ölpreise gestiegen, nachdem bekannt geworden war, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der amerikanischen Ölreserven um mehr als vier Millionen Barrel verzeichnet hat. Fallende Lagerbestände geben den Ölpreisen in der Regel Auftrieb.

Außerdem verwies Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank auf den jüngsten Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA), die vor einer "massiven Angebotseinengung" in den kommenden Monaten gewarnt habe. Dies sei zu erwarten, falls sich die Staaten des Ölverbunds Opec+ nicht bald auf eine Erhöhung der Fördermenge einigen sollte. Zuletzt waren Gespräche der Opec+ ohne Ergebnis geblieben.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt die Entwicklung der amerikanischen Lagerbestände ein wichtiges Thema am Ölmarkt. Am Mittwochnachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm. Die werden am Markt stark beachtet und könnten den Ölpreisen neue Impulse verleihen./jkr/bgf/jha/