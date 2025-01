Ölpreise geben nach - Trump-Aussagen belasten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Aussagen von US-Präsident Donald Trump haben die Ölpreise am Donnerstag belastet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März fiel am Nachmittag um 69 Cent auf 78,31 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI wurden 74,69 Dollar gezahlt und damit 75 Cent weniger als am Vortag. Die Ölpreise setzten so ihre seit einer Woche anhaltende Verlustserie fort.

US-Präsident Donald Trump sagte, er werde Saudi-Arabien und andere Opec-Staaten auffordern, "die Ölpreise zu senken". Er sagte voraus, dass die Maßnahmen des Kartells die Inflation verringern und die Senkung der Zinssätze ermöglichen werde. "Wenn die Ölpreise sinken, werde ich verlangen, dass die Zinsen sofort sinken", sagte Trump. "Und ebenso sollten sie überall auf der Welt sinken." Sinkende Ölpreise würden auch Russland unter Druck setzen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche laut Energieministerium stärker gesunken als erwartet. Auch die Bestände an Destillaten gaben deutlich nach, während die Benzinbestände zulegten. Die Daten bewegten die Märkte kaum./jsl/nas