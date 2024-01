Ölpreise gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 82,57 US-Dollar. Das waren 1,02 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,07 Dollar auf 76,97 Dollar.

Nach den jüngsten deutlichen Kursgewinnen setzte eine Gegenbewegung ein. In der vergangenen Woche ging es mit den Rohölpreisen etwa fünf Dollar nach oben. Ausschlaggebend sind zunehmende Spannungen im Nahen Osten, in der Region um das Rote Meer. Bereits am Freitag hatten jemenitische Huthi-Rebellen nach eigenen Angaben im Golf von Aden einen britischen Tanker angegriffen. In Jordanien kamen am Wochenende bei einem Drohnen-Angriff drei US-Soldaten ums Leben. Das Risiko einer Ausweitung des Gaza-Kriegs nimmt mit den Geschehnissen zu.

Der Nahe Osten ist eine besonders ölreiche Region. Zudem befindet sich dort mit dem Roten Meer ein wichtiger Seeweg für den Öltransport, der über den Suezkanal Asien mit Europa verbindet. Diese Transportroute wird derzeit weitgehend gemieden, weil von Iran unterstützte Huthi-Milizen immer wieder Schiffe in der Region angreifen./jsl/mis