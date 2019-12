Ölpreise gesunken - Gewinnmitnahmen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach dem jüngsten Anstieg gefallen. Zuletzt notierte der Brent-Preis bei 66,11 Dollar. Das sind 56 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 61,14 Dollar.

Händler begründeten die sinkenden Preise mit Gewinnmitnahmen. Immerhin sei das fast abgelaufene Jahr das beste für Öl seit 2016. Damit konnte selbst die Stürmung der US-Botschaft in Bagdad, für die der amerikanische Präsident den Iran verantwortlich macht, die Ölpreise nicht stützen./he