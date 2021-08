OPEC: Die Geschichte des Ölkartells

Platz 13: Das Ranking

Die OPEC ist ein multinationaler Zusammenschluss von Erdölförderstaaten. Die Abkürzung OPEC steht für die Organisation erdölexportierender Länder (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Ziel ist es, die eigene wirtschaftliche Position gegenüber den privaten Ölkonzernen auf dem Weltmarkt zu stärken und zu behaupten. Hierzu stehen der Organisation verschiedene Mittel zur Verfügung, wie z.B. die Regulierung der Fördermengen oder die Preispolitik. Die internationale Organisation blickt mittlerweile auf mehr als 50 Jahre Geschichte zurück. In diesem Ranking sind die wichtigsten Eckdaten seit der Gründung aufgelistet. Stand ist der 5. August 2021.

Quelle: finanzen.net, Bild: Supertrooper / Shutterstock.com