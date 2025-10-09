DAX24.673 +0,3%Est505.640 -0,2%MSCI World4.341 -0,3%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.987 -0,3%Bitcoin105.430 -0,6%Euro1,1598 -0,3%Öl66,23 +0,2%Gold4.019 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 BMW 519000 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow leichter -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätte eine Investition in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätte eine Investition in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise kaum verändert - jüngster Anstieg gestoppt

09.10.25 16:05 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,28 US-Dollar. Das waren 3 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 7 Cent auf 62,62 Dollar.

Der deutliche Anstieg der Notierungen der vergangenen Handelstage wurde vorerst gestoppt. Marktbeobachter verwiesen auf den Durchbruch bei den Verhandlungen zum Ende des Gaza-Kriegs. Israel und die islamistische Hamas haben sich in Verhandlungen auf erste wichtige Punkte zur Umsetzung eines Friedensplans geeinigt.

Die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten bremste den Anstieg der Ölpreise. Zuvor waren diese drei Handelstage in Folge gestiegen. Brent-Öl ist in dieser Zeit um etwa zwei Dollar je Barrel teurer geworden./jkr/jsl/he