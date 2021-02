Ölpreise legen deutlich zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 67,20 Dollar. Das waren 1,82 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,60 Dollar auf 63,25 Dollar. Beide Sorten erreichten den höchsten Stand seit über einem Jahr.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Ölpreise legten zu, obwohl in den USA die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend gestiegen sind. Die Vorräte kletterten laut Energieministerium um 1,3 Millionen Barrel auf 463,0 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen mit einem starken Rückgang um 6,5 Millionen Barrel gerechnet. Der Anstieg kam überraschend, da angesichts der Produktionsausfälle in Texas mit einem Minus gerechnet wurde.

Gestützt wurden die Preise laut Händlern durch gesunkene Lagerbestände in anderen Teilen der Welt. Viele Beobachter rechnen mit einem weiteren Preisanstieg im laufenden Jahr. Die erwartete wirtschaftliche Erholung von der Pandemie dürfte auch die Nachfrage nach Rohöl stützen./jsl/he