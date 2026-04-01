DAX24.155 -0,2%Est505.895 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 -2,3%Nas24.445 -0,9%Bitcoin66.753 -0,1%Euro1,1698 -0,1%Öl104,9 +3,3%Gold4.708 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street in Rot -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon, Honeywell, Netflix, Microsoft, Hims&Hers im Fokus
Top News
Siemens Energy schraubt Ziele nach oben - Aktie gewinnt Siemens Energy schraubt Ziele nach oben - Aktie gewinnt
Aktien von Oracle, Adobe, Salesforce & Co.: Software-Titel im freien Fall - Marktängste kehren zurück Aktien von Oracle, Adobe, Salesforce & Co.: Software-Titel im freien Fall - Marktängste kehren zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise legen deutlich zu - Presse: Qalibaf hat Verhandlungsteam verlassen

23.04.26 19:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl ist am Donnerstag nach einem Medienbericht über den Rückzug eines wichtigen iranischen Politikers aus dem Verhandlungsteam deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni wurde bei 105,56 US-Dollar gehandelt und damit 3,6 Prozent höher als am Vortag. Die Entwicklung beim Preis für das US-Öl WTI verlief ähnlich.

Dem israelischen Nachrichtensender N12 zufolge hat Irans Parlamentssprecher Mohammad Baqer Qalibaf das Verhandlungsteam seines Landes verlassen. Damit sei dieser einer Intervention der Revolutionären Garden gefolgt. Qalibaf hatte in den Verhandlungen zwischen den USA und Teheran im Iran-Krieg eine Schlüsselrolle inne. Der Rücktritt könnte laut Experten ein Zeichen sein, dass sich die eine harte Linie fahrenden Garden einem Dialog mit den Vereinigten Staaten verweigern. Das würde die Wiedereröffnung der Straße von Hormus in einer Vereinbarung beider Seiten erschweren./he