Ölpreise legen erneut zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Abend 80,95 US-Dollar. Das waren 1,74 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 1,61 Dollar auf 75,48 Dollar.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Gestützt wurden die Ölpreise durch die anhaltenden Risiken im Nahen Osten. Dort haben militante Huthi-Milizen erneut Schiffe vor der jemenitischen Küste mit Raketen beschossen. Viele Tanker nehmen daher seit einiger Zeit kostspielige Ausweichrouten in Kauf. Zudem scheint eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt unwahrscheinlicher zu werden. Israel plant laut Regierungschef Benjamin Netanjahu eine Militäroffensive im Süden Gazas.

Die US-Investmentbank JPMorgan erwartet einen Anstieg der Ölpreise um weitere zehn Dollar bis Mai. Analystin Natasha Kaneva geht von einer Erholung der Weltwirtschaft aus und verweist unter anderem auf die global gesunkenen Öllagerbestände./jsl/bgf/jha/