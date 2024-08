Ölpreise legen kräftig zu - Weitere Meldungen über Lieferstopp in Libyen

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre jüngsten Kursverluste gestoppt. Bis zum Nachmittag konnten sie frühe Gewinne deutlich ausbauen und Verluste der vergangenen beiden Handelstage nahezu komplett wettmachen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 80,56 US-Dollar und damit 1,91 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,12 Dollar auf 76,64 Dollar.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Ölmarkt rückten ausbleibende Öllieferungen aus dem wichtigen Förderland Libyen wieder stärker in den Vordergrund. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Nachmittag unter Berufung auf informierte Kreise, dass fünf Verladestationen des Landes angewiesen wurden, ihre Arbeit einzustellen. Bereits zu Beginn der Woche hatten Meldungen über einen Lieferstopp in Libyen den Ölpreise Auftrieb verliehen, bevor sie am Dienstag und Mittwoch unter Druck gerieten.

In den vergangenen Wochen hatten Nachfragesorgen die Ölpreise mehrfach und zum Teil deutlich unter Druck gesetzt. Auf der anderen Seite stützt die Furcht der Anleger vor einer Zuspitzung der geopolitischen Lage im ölreichen Nahen Osten und die Entwicklung in Libyen immer wieder die Notierungen, sodass sich die Ölpreise im Verlauf des Monats August unter dem Strich nur wenig verändert haben./jkr/he