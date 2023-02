Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,98 US-Dollar. Das waren 60 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 71 Cent auf 79,30 Dollar.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Etwas Auftrieb erhielten die Rohölpreise am Morgen von dem schwächeren Dollar. Die Entwicklung vergünstigte den Rohstoff für Anleger aus Währungsgebieten außerhalb des Dollarraums, da Erdöl überwiegend in der US-Währung gehandelt wird. Wechselkursänderungen führen am Ölmarkt häufig zu Nachfrageeffekten.

Ansonsten bewegen sich die Ölpreise weiter in ihrer seit Jahresbeginn gültigen Spanne von etwa zehn Dollar. Nach oben werden die Preise durch Nachfragesorgen wie die immer wieder aufkeimenden Konjunkturängste begrenzt. Nach unten wirken das knappere Angebot aus Russland und die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung in China als Gegengewicht./bgf/stk