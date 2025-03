Ölpreise legen merklich zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag merklich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 71,85 US-Dollar. Das waren 1,06 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im April stieg um 1,04 Dollar auf 68,20 Dollar.

Gestützt werden die Ölpreise durch die erhöhte weltpolitische Unsicherheit. Mit einer erneuten Bodenoffensive im Gazastreifen erhöht Israel den Druck auf die islamistische Hamas. Die "umfangreichen Angriffe" gegen Hamas-Mitglieder und Infrastruktur der Terrororganisation würden im gesamten Küstengebiet fortgesetzt, ließ die Armee verlauten. Zudem hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Gegenschlägen gedroht, falls die Huthi-Miliz im Jemen ihre Attacken fortsetzten. Der Iran unterstützt die Huthis.

Gedämpft wird die Entwicklung durch eingetrübte Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft. Vor allem die Zollpolitik von US-Notenbankchef Donald Trump trübt die Konjunkturaussichten. So hat auch die US-Notenbank Fed ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den USA gesenkt. Die Entscheidung, die Leitzinsen in den USA erneut nicht anzutasten, bewegte die Ölpreise kaum.

"Die Nachrichten über US-Zölle werden die Ölpreise wahrscheinlich volatil halten", sagte Giovanni Staunovo, Rohstoffanalyst bei der UBS. "Dennoch bleiben wir bei unserem moderat zuversichtlichen Ausblick für die Rohölpreise."/jsl/mis