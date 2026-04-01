Ölpreise legen vor Ablauf von Trump-Ultimatum im Iran-Krieg zu

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag vor dem Ablauf eines weiteren Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg erneut gestiegen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg bis zum Mittag um 0,88 Prozent auf 110,70 US-Dollar. Der Preis lag damit etwas unter seinem Tageshoch.

Wer­bung Wer­bung

Der Brent-Preis nähert sich wieder dem Hoch aus dem März von etwas mehr als 112 Dollar. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs verteuerte sich die Referenzsorte für den Ölmarkt um mehr als die Hälfte. Die gestiegenen Ölpreise sorgen für Inflations- und Konjunktursorgen. Bei der für den US-Markt wichtigeren Sorte WTI fällt der Anstieg ähnlich aus.

Gestützt wurden die Ölpreise am Dienstag durch fortgesetzte Angriffe im Iran-Krieg. Der Iran hat neue Explosionen auf der Insel Charg im Persischen Golf gemeldet. Die Nachrichtenagentur Mehr berichtete, die Insel werde angegriffen. Die iranische Insel Charg ist das wichtigste Exportterminal für iranisches Erdöl im Persischen Golf. Ein großer Teil der Ölproduktion wird von dort verschifft.

Im Blick am Ölmarkt stehen die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump. Für ihn steht die Freigabe der Straße von Hormus im Fokus. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Flüssiggas. Trump stellte dem Iran deshalb mal wieder ein Ultimatum. Kurz vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung./jsl/jha/