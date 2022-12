Ölpreise legen zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 84,59 US-Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 63 Cent auf 80,19 Dollar.

Die Ölpreise knüpften damit an die Kursgewinne vor den Weihnachtsfeiertagen an. Am vergangenen Freitag waren die Ölpreise deutlich gestiegen, nachdem Russland eine mögliche Kürzung seiner Rohölproduktion im neuen Jahr um 500 000 bis 700 000 Barrel je Tag in Spiel gebracht hatte.

Die weiter steigenden Ölpreise wurden am Markt unter anderem mit neuen Lockerungen von Corona-Maßnahmen in China erklärt. Dies habe an den Finanzmärkten am Dienstagmorgen generell für mehr Risikofreude gesorgt, was auch die Ölpreise mit nach oben zog. China hatte am Vortag ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik angekündigt./jkr/stk