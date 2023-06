Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,95 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 90 Cent auf 70,76 Dollar.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren

Die Ölpreise profitierten von einem schwächeren Dollar. Dieser war am Nachmittag zu allen wichtigen Währungen unter Druck geraten. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl in anderen Währungsräumen günstiger und stützt so die Nachfrage.

Seit Beginn der Handelswoche haben sich die Ölpreise in einer vergleichsweise engen Spanne bewegt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bremste die Furcht vor den Folgen der steigenden Zinsen in vielen Industriestaaten die Ölpreise. Die Anleger befürchten durch die hohen Zinsen ein schwächeres Wirtschaftswachstum und damit eine geringere Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt.

Im Verlauf der Handelswoche haben sich die Konjunktursorgen der Anleger nach Einschätzung von Marktbeobachtern verstärkt. In den vergangenen Handelstagen gab es zahlreiche Aussagen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank, die auf weiter steigende Zinsen hindeuten. Auch US-Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen./jsl/he