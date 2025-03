Ölpreise leicht gestiegen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ein wenig zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 73,90 US-Dollar. Das waren 11 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 24 Cent auf 69,89 Dollar.

Etwas gestützt wurden die Preise durch den schwächeren Wechselkurs des US-Dollar. Dieser macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger.

Vorübergehend belastet wurden die Ölpreise durch die Zollpolitik der US-Regierung. So will Präsident Donald Trump zum 3. April neue Autoimportzölle einführen. Die Eskalation dürfte die Weltwirtschaft belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen./jsl/la