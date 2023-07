Ölpreise machen Vortagsverluste wett

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre am Vortag erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Dienstag 79,63 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um 1,24 Dollar auf 75,39 Dollar.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Die Ölpreise profitierten im späten Handel von einer aufgehellten Stimmung an den Finanzmärkten. Positiv aufgenommene Quartalsbilanzen weiterer großer US-Banken hatten den Börsen in den USA Schwung verliehen. Zudem wurden eher enttäuschende Daten vom US-Einzelhandel als Zeichen gewertet, dass die kommende Woche erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank tatsächlich die letzte im laufenden Straffungszyklus sein könnte.

Verglichen mit Jahresbeginn bewegen sich der Rohölpreise immer noch in der Verlustzone. Als Reaktion auf die schwache Preisentwicklung haben große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot in den vergangenen Monaten mehrfach reduziert. Die Maßnahme hatte zuletzt etwas mehr Wirkung gezeigt als noch im Frühjahr. Viele Fachleute gehen mittlerweile von einer Unterversorgung des Ölmarkts in der zweiten Jahreshälfte aus, sie rechnen also mit einem zu geringen Angebot./la/he