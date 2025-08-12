DAX24.254 +1,4%ESt505.341 +1,5%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.958 -0,5%Nas21.281 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1627 -0,3%Öl66,72 -0,4%Gold3.387 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise nach Talfahrt kaum verändert

07.08.25 15:52 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum bewegt und damit die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,90 US-Dollar. Das war ein Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte ebenfalls um einen Cent auf 64,36 Dollar zu.

Am Markt wurde auf Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine spekuliert. Der russische Präsident Wladimir Putin hat erstmals ein geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump bestätigt. Auch eine Zusammenkunft mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zur Beendigung des Moskauer Angriffskrieges hielt Putin grundsätzlich für möglich. Allerdings er Putin auch deutlich, dass man noch weit entfernt sei von den hierfür notwendigen Bedingungen für ein solches Treffen.

Darüber hinaus haben die Anleger auch die von Trump angekündigte Anhebung der Zölle auf indische Exporte in die USA auf 50 Prozent im Blick. Hintergrund sind russische Öllieferungen nach Indien, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben, was den Druck auf die russische Kriegswirtschaft mindert. Die US-Zölle auf Waren aus Indien sollen aber erst in drei Wochen in Kraft treten, was Spielraum für Verhandlungen bietet.

In den Tagen zuvor waren die Ölpreise vor allem durch eine Erhöhung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ belastet worden. Im Verlauf einer Woche ist Brent-Öl aus der Nordsee mittlerweile um etwa sechs Dollar je Barrel billiger geworden./jkr/jsl/he