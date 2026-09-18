DAX 25.327 -1,5%ESt50 6.228 -1,5%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,60 +2,9%Nas 26.400 -0,1%Bitcoin 69.617 +4,6%Euro 1,1462 -0,1%Öl 104,7 -0,1%Gold 4.355 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ölpreise sinken den dritten Tag in Folge

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag den dritten Tag in Folge gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November fiel um 0,99 Prozent auf 103,80 US-Dollar.

Werbung

"Der Rückgang des Ölpreises ist nahezu allein auf die Nachricht zurückzuführen, als Saudi-Arabien am Mittwoch ankündigte, die Ost-West-Pipeline binnen weniger Tage zumindest auf 50 Prozent der Kapazität wieder hochfahren zu wollen", schreiben die Analysten der Commerzbank. "Der Ölmarkt dürfte also mit großem Interesse auf die weitere Entwicklung im Hinblick auf die Ost-West-Pipeline schauen, wobei es bei einem tatsächlichen Hochfahren des Betriebs zu einem weiteren und stärkeren Preisrückgang kommen dürfte." Bis dahin ist laut Commerzbank allerdings mit weiter hohen Niveaus zu rechnen.

Der Markt wartet zudem auf neue diplomatische Impulse, während sich die Angebotssorgen etwas abgeschwächt haben. Nach Berichten vom Donnerstag soll China den Iran aufgefordert haben, auf eine Eindämmung der Huthi-Angriffe hinzuwirken. Die Huthi-Rebellen im Jemen waren zuletzt für eine Reihe von Angriffen auf Öltanker in der Region verantwortlich, die zur Verknappung des Rohölangebots beitrugen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg will Saudi-Arabien im Oktober kein Rohöl nach Europa liefern.

Unterdessen will US-Präsident Donald Trump laut einem US-Medienbericht am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York am Dienstag Vertreter mehrerer Golfstaaten treffen, um über den Iran-Krieg zu sprechen. Das Portal "Axios" schrieb, Trump habe in einem Interview klargemacht, er wolle dieses Gespräch nutzen, um mit Verbündeten in der Region nächste Schritte auszuloten. In dem Gespräch mit dem Portal hatte Trump auch eine "große Entscheidung" im festgefahrenen Iran-Krieg angekündigt - ohne dabei zeitlich konkret zu werden.

Werbung

Etwas gestiegen sind hingegen die Erdgaspreise. Der richtungsweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat stieg an der Börse in Amsterdam um 2,1 Prozent auf 77,76 Euro je Megawattstunde (MWh). Am Montag hatte der Erdgaspreis mit 84,41 Euro je Megawattstunde (MWh) den höchsten Stand seit Ende 2022 erreicht. Aber auch der Gaspreis gab auf Wochensicht nach. Angesichts der stark gesunkenen Gaspreise will Wirtschaftsministerin Katherina Reiche deshalb die finanziellen Anreize für Händler erhöhen, mehr Gas für den Winter vorzuhalten. "Der europäische Gaspreis könnte bei staatlichen Käufen dann wieder kräftiger zulegen", schreibt die Commerzbank./jsl/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.