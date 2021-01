Ölpreise sinken leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) Nordsee-Öl kostete im Mittagshandel 55,94 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um drei Cent auf 52,88 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsverlauf.

Damit hat sich der jüngste Höhenflug der Ölpreise vorerst nicht weiter fortgesetzt. Zur Wochenmitte hatten die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA noch jeweils die höchsten Stände seit Februar 2020 erreicht.

Am Markt wird der leichte Rückgang der Ölpreise mit der jüngsten Entwicklung der Lagerbestände in den USA erklärt. Am Mittwoch hatte die US-Regierung zwar gemeldet, dass die Reserven an Rohöl in der vergangenen Woche erneut gefallen waren. Dagegen legten die Lagerbestände an Benzin und Destillaten (Heizöl und Diesel) unerwartet stark zu. Dies habe am Ölmarkt den Ausschlag gegeben, hieß es./jkr/bgf/stk