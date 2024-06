Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit Anfang Mai

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenanfang ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Abend 84,87 US-Dollar. Das waren 62 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg um 81 Cent auf 81,14 Dollar.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

In der Spitze markierten die Ölpreise den höchsten Stand seit Anfang Mai. Unterstützung kam zum einen von der überwiegend positiven Stimmung an den Aktienmärkten. Riskante Anlageklasse wie Rohstoffe profitieren in der Regel von einer höheren Risikoneigung der Anleger.

Unterstützung erhielten die Ölpreise zudem vom schwächeren US-Dollar. Fällt der Wechselkurs des Dollar, steigt meist die Nachfrage nach Erdöl, weil der Rohstoff in der US-Währung gehandelt wird. Käufer außerhalb des Dollarraums müssen dann weniger für Rohöl bezahlen./bgf/jha/