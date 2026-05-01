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Ölpreise steigen deutlich - keine Fortschritte für ein Ende des Iran-Kriegs

11.05.26 09:49 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag wegen der ausbleibenden Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg um mehr als drei Prozent auf 104,85 US-Dollar. Im frühen Handel ging es zeitweise bis auf fast 106 Dollar nach oben. Bereits Ende vergangener Woche hatte der Ölpreis angezogen, nachdem er am Donnerstag wegen der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Nahost-Kriegs bis auf 96 Dollar gefallen war.

Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs nicht voran. Im Gegenteil: Über das Wochenende haben beide Länder ihre jüngsten Vorschläge gegenseitig zurückgewiesen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans als "völlig inakzeptabel" und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus.

"Eine Öffnung der Straße von Hormus und eine Normalisierung des Schiffsverkehrs sind nicht abzusehen", heißt es in einer Einschätzung der Deutschen Bank. Die zeige sich unter anderem in den Preisniveaus der Öl-Terminkontrakte bis zum Jahresende.

"Der Optimismus hinsichtlich eines unmittelbar bevorstehenden Abkommens zwischen den USA und dem Iran ist geschwunden", sagte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Bank ING. Dies habe die Rohölpreise zuletzt weiter in die Höhe getrieben. Seiner Einschätzung nach dürften die Befürchtungen vor einer erneuten Eskalation "voraussichtlich zunehmen, was den Preisen weiteres Aufwärtspotenzial eröffnet".

Mit dem jüngsten Anstieg bewegt sich der Preis für Rohöl der Sorte Brent wieder in Richtung des Hochs, das im März zu Beginn des Iran-Kriegs bei etwa 120 Dollar je Barrel erreicht worden war./jkr/jsl/zb