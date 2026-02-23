DAX24.953 -0,2%Est506.098 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 -4,2%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.552 -2,2%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,58 +0,1%Gold5.170 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx im Fokus
Top News
BYD startet 2026 mit fulminantem Absatzplus in Europa BYD startet 2026 mit fulminantem Absatzplus in Europa
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight Neue Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise steigen ein wenig - USA-Iran-Konflikt weiter im Blick

24.02.26 10:26 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre hohen Aufschläge der vergangenen Woche am Dienstag gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 71,55 US-Dollar. Das waren 7 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 66,43 Dollar.

Wer­bung

Anleger blickten weiterhin auf den Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Die Vereinigten Staaten wollen an diesem Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf verhandeln. Ein Regierungsbeamter bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte bereits Irans Außenminister Abbas Araghtschi eine weitere Verhandlungsrunde mit den USA in wenigen Tagen in Aussicht gestellt.

In einem Beitrag in den sozialen Medien sagte Trump, dass kein Abkommen "sehr schlecht" für den Iran wäre, und wies Berichte zurück, wonach das Pentagon befürchte, dass eine verlängerte Militäraktion sich als schwierig erweisen könnte.

Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte der Iran mehr Erdöl exportierten, wodurch das Angebot auf dem Weltmarkt steigen und der Ölpreis entsprechend sinken dürfte. Allerdings könnte der Konflikt auch eskalieren, denn US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen begrenzten Militärschlag im Iran, um den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen./jsl/la/mis