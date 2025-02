Ölpreise steigen erneut

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 76,52 US-Dollar. Das sind 68 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März stieg um 76 Cent auf 72,61 Dollar.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Seit Beginn der Woche geht es mit den Ölpreisen nach oben. In dieser Zeit ist die Notierung für Brent-Öl um etwa zwei Dollar je Barrel gestiegen. Als wesentliche Treiber gelten eine mögliche weitere Verlängerung der bestehenden Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ und die Unsicherheit über Öllieferungen aus Russland.

Bereits am Vortag hatten Meldungen über einen Drohnenangriff der Ukraine auf eine Pumpstation einer russischen Ölpipeline im Süden des Landes den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Am Markt wird auf Schätzungen verwiesen, dass die Reparaturarbeiten über Monate andauern könnten. In dieser Zeit dürfte das Volumen der Lieferungen durch die betroffene Pipeline um knapp ein Drittel niedriger ausfallen.

Am Ölmarkt haben Investoren aber auch die jüngsten diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs im Blick. Sollte der von Russland begonnene Angriffskrieg beendet werden, könnte wieder vermehrt russisches Rohöl auf dem Weltmarkt kommen. Derzeit werden die Lieferungen durch Sanktionen von westlichen Staaten eingeschränkt./jkr/ngu/jha/