Ölpreise steigen geringfügig vor Trump-Selensky-Treffen

18.08.25 15:22 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag geringfügig zugelegt. Die Anleger schauen auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,00 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im September stieg um 18 Cent auf 62,98 Dollar.

Neben dem Gespräch zwischen Trump und Selenskyj soll es auch ein gemeinsames Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern gegeben. Trump übt Druck auf die Ukraine aus und hält einen Nato-Beitritt des Landes und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch.

Am Ölmarkt bleibt die Lage damit weiter durch große Unsicherheit geprägt. Russland ist ein wichtiges Förderland. Trump hatte zuletzt Ländern wie Indien mit Zöllen gedroht, da sie russisches Öl kaufen.

Seit Jahresbeginn sind die Ölpreise um rund 10 Prozent gefallen. Belastet wurden sie vor allem durch die erratische Zollpolitik der USA und der Fördermengenausweitung des Ölverbundes Opec+./jsl/la/he