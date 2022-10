Ölpreise steigen leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag bis zum Mittag leicht zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,82 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 85,57 Dollar.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Seit Wochenbeginn haben die Ölpreise etwas von der besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitieren können. Auch am Dienstag legten viele Aktienmärkte zu. Hinzu kommt der zuletzt etwas schwächere US-Dollar, der Erdöl für Interessenten aus Ländern außerhalb des Dollarraums rechnerisch vergünstigt. Erdöl wird zumeist in der US-Währung gehandelt, weshalb Wechselkurseffekte im Handel eine große Rolle spielen.

Der Preistrend zeigt allerdings zuletzt nach unten: Seit Sommer sind die Rohölpreise von hohem Niveau aus deutlich gefallen, was vor allem an den trüben Konjunkturaussichten mit voraussichtlich geringerem Energieverbrauch liegt. Dem stehen jedoch deutliche Förderkürzungen durch den Ölverbund Opec+ gegenüber, die ab November greifen sollen. Der Verbund reagiert damit seinerseits auf die rückläufigen Preise./bgf/la/zb