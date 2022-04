Ölpreise steigen - Weiter starke Kursschwankungen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 108,33 US-Dollar. Das waren 1,53 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 1,08 Dollar auf 103,27 Dollar nach oben.

Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank findet am Ölmarkt weiterhin ein Tauziehen zwischen Nachfragesorgen und der Furcht vor einem sinkenden Angebot statt. Damit sei das "ständige Hin und Her der Ölpreise" zu erklären. In den vergangenen Handelstagen war es zu starken Kursschwankungen gekommen, wobei die Folgen des Kriegs in der Ukraine und Maßnahmen Chinas im Kampf gegen die Corona-Krise als stärkste Preistreiber gelten.

Fritsch verwies als Beleg für das sinkende Angebot unter anderem auf Daten des russischen Energieministeriums. Demnach lag die bisherige russische Produktionsmenge im April bei durchschnittlich 10,1 Millionen Barrel pro Tag. Das seien fest zehn Prozent weniger als im März.

Zuletzt sind außerdem die US-Vorräte an Rohöl deutlich gefallen. Die Lagerbestände sanken in der vergangenen Woche nach Angaben der Regierung im Vergleich zur Vorwoche um 8,0 Millionen Barrel auf 413,7 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 3,0 Millionen Barrel erwartet. Sinkende US-Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise./jkr/jsl/mis