Ölpreise tendieren uneinheitlich

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am frühen Abend 72,13 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel hingegen um 19 Cent auf 67,88 Dollar. Am Vortag hatten die Ölpreise noch um circa drei Dollar nachgegeben.

Nach der jüngsten Talfahrt habe beim Brent-Preis zumindest eine kleine Gegenbewegung eingesetzt, sagten Händler. Preistreibende Nachrichten seien wieder etwas mehr in den Vordergrund gerückt. Experten verwiesen auf die Lieferausfälle aus Libyen und die Streiks in Norwegen. Der WTI-Preis wurde hingegen weiter durch Gerüchte über eine Freigabe der strategischen Ölreserven der USA belastet./jsl/jha/