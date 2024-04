Ölpreise treten auf der Stelle

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig verändert. Damit zeigten sich bereits den zweiten Handelstag in Folge kaum nennenswerte Kursveränderungen am Ölmarkt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 87,97 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um neun Cent auf 82,72 Dollar.

Entscheidende Impulse gab es nicht. Eine allgemein etwas trübere Stimmung an den Finanzmärkten bremste auch am Ölmarkt die Kauflaune der Anleger. Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen an Rohöl hatten am Mittwochnachmittag zwar einen spürbaren Rückgang der landesweiten Erdölvorräte ergeben. Die Marktreaktion fiel aber verhalten aus.

Gestützt werden die Rohölpreise nach wie vor durch geopolitische Risiken, allen voran im Nahen Osten und in der Ukraine. Zudem halten große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot knapp, während die Ölnachfrage aus China und Europa mit anziehen dürfte, nachdem sich die konjunkturelle Lage zuletzt etwas gebessert hat./jkr/bgf/mis